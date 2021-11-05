Александр Кокорин не примет участие в матче с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сможет принять участие в матче с 12-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом», сообщает Violanews. По информации источника, форвард продолжает заниматься отдельно от команды. Кокорин старается восстановиться к матчу с «Миланом», который состоится после перерыва на матчи сборных.



Ранее стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы.



Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.

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