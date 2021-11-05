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Агент Карреры: пару недель назад появился клуб РПЛ, который хотел Массимо

Агент Карреры: пару недель назад появился клуб РПЛ, который хотел Массимо
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Футбольный агент Марко Трабукки, который представляет интересы итальянского тренера Массимо Карреры, рассказал о предложении, поступавшем от клуба Российской Премьер-Лиги.

«У Карреры всё хорошо. Он в Бергамо. Отдыхает, смотрит футбол, наслаждается жизнью.

Были ли у него варианты в России? Сначала появился вариант сразу после увольнения. Но он был не готов к нему эмоционально. И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но уже по другим причинам он отказался. Это был тоже клуб из РПЛ.

Каррера готов к работе в РПЛ? Ему очень понравился опыт в «Спартаке». Его жена мне постоянно говорит, что хочет вернуться в Россию. И так как во всех семьях всё решает жена, его судьба предрешена. Он готов пойти работать в команду более низкого уровня», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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