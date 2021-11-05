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Моуринью после матча с «Будё-Глимтом» настойчиво предложил журналисту оценить судейство

Моуринью после матча с «Будё-Глимтом» настойчиво предложил журналисту оценить судейство
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог скрыть негодования после матча 4-го тура Лиги конференций с «Будё-Глимт» (2:2). После окончания встречи Моуринью дал интервью норвежскому репортёру. Во время беседы с журналистом португалец настойчиво просил того оценить судейство.

— Как вы оцените игру?
— Послушайте, отвечать на этот вопрос должен судья. Но они не говорят с нами.

— Что судья сделал не так?
— Вы смотрели матч?

— Да, конечно, но я хочу, чтобы вы сказали.
— Нет, скажите вы сами.

— Нет, вы скажите. Я хочу услышать ответ от тренера «Ромы».
— Нет, нет, говорите вы.

— Вы считаете, что нужно было назначать пенальти?
— Ну, конечно. А вы так не считаете?

— Скажите вы, я хочу услышать комментарии тренера «Ромы». Я просто обычный журналист.
— Нет, скажите вы, что вы видели.

Видео можно посмотреть в «твиттере» норвежского журналиста Яна-Аге Фьортофта, который и брал интервью у Моуринью.

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