Моуринью после матча с «Будё-Глимтом» настойчиво предложил журналисту оценить судейство

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог скрыть негодования после матча 4-го тура Лиги конференций с «Будё-Глимт» (2:2). После окончания встречи Моуринью дал интервью норвежскому репортёру. Во время беседы с журналистом португалец настойчиво просил того оценить судейство.



— Как вы оцените игру?

— Послушайте, отвечать на этот вопрос должен судья. Но они не говорят с нами.



— Что судья сделал не так?

— Вы смотрели матч?



— Да, конечно, но я хочу, чтобы вы сказали.

— Нет, скажите вы сами.



— Нет, вы скажите. Я хочу услышать ответ от тренера «Ромы».

— Нет, нет, говорите вы.



— Вы считаете, что нужно было назначать пенальти?

— Ну, конечно. А вы так не считаете?



— Скажите вы, я хочу услышать комментарии тренера «Ромы». Я просто обычный журналист.

— Нет, скажите вы, что вы видели.

Видео можно посмотреть в «твиттере» норвежского журналиста Яна-Аге Фьортофта, который и брал интервью у Моуринью.