Моуринью после матча с «Будё-Глимтом» настойчиво предложил журналисту оценить судейство

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог скрыть негодования после матча 4-го тура Лиги конференций с «Будё-Глимт» (2:2). После окончания встречи Моуринью дал интервью норвежскому репортёру. Во время беседы с журналистом португалец настойчиво просил того оценить судейство.
— Как вы оцените игру?
— Послушайте, отвечать на этот вопрос должен судья. Но они не говорят с нами.
— Что судья сделал не так?
— Вы смотрели матч?
— Да, конечно, но я хочу, чтобы вы сказали.
— Нет, скажите вы сами.
— Нет, вы скажите. Я хочу услышать ответ от тренера «Ромы».
— Нет, нет, говорите вы.
— Вы считаете, что нужно было назначать пенальти?
— Ну, конечно. А вы так не считаете?
— Скажите вы, я хочу услышать комментарии тренера «Ромы». Я просто обычный журналист.
— Нет, скажите вы, что вы видели.
Видео можно посмотреть в «твиттере» норвежского журналиста Яна-Аге Фьортофта, который и брал интервью у Моуринью.
- 5 ноября 2021
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