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«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 5 ноября, состоится матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут Даррен Кэнн и Дерек Итон. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

«Саутгемптон» в 10 матчах набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (10) — на 15-м месте. Лидер соревнований — «Челси», в 10 встречах набравший 25 очков. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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