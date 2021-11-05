Юрист разъяснил, что грозит Смородской из-за её слов в адрес «Спартака»

Юрист Андрей Князев прокомментировал конфликт бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской и «Спартака». Ранее Смородская назвала «Спартак» «клубом расистов» из-за того, что футболисты команды не преклонили колено перед матчем 4-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити» (1:1). После этого в «Спартаке» сообщили о намерении привлечь Смородскую к ответственности за резонансный комментарий.

«Слова Смородской можно определить как клевету, если они считают это уголовным преступлением. Но это вряд ли — всё-таки здесь это мнение человека.

Но судебные перспективы в плане того, что это является оскорблением для клуба, хорошие. Если суд поддержит «Спартак», то будет денежное взыскание со Смородской», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.