Юрист разъяснил, что грозит Смородской из-за её слов в адрес «Спартака»

Юрист Андрей Князев прокомментировал конфликт бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской и «Спартака». Ранее Смородская назвала «Спартак» «клубом расистов» из-за того, что футболисты команды не преклонили колено перед матчем 4-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити» (1:1). После этого в «Спартаке» сообщили о намерении привлечь Смородскую к ответственности за резонансный комментарий.
«Слова Смородской можно определить как клевету, если они считают это уголовным преступлением. Но это вряд ли — всё-таки здесь это мнение человека.
Но судебные перспективы в плане того, что это является оскорблением для клуба, хорошие. Если суд поддержит «Спартак», то будет денежное взыскание со Смородской», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 ноября 2021
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