Карло Анчелотти призвал верить в Гарета Бэйла

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форварде команды Гарете Бэйле. Наставник команды поддержал валлийца и подчеркнул, что тот вполне может вернуться в состав «Реала».



После возвращения в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур», где он находился на правах аренды, Бэйл провёл лишь три матча за мадридцев.



«В первую очередь хочу сказать, что я не его отец. Возможно, в последнее время Бэйл выступал за «Реал» неудачно. Но никто не забывает, что он сделал для команды. В 2014 году он помог нам выиграть Лигу чемпионов, Кубок Испании. В 2018 году он помог завоевать титул в Лиге чемпионов.



Фанаты об этом не забывают. Да, у него сейчас не лучший период, но нужно сохранять в него веру. Когда он вернётся из национальной команды, мы посмотрим. Если он будет хорошо играть, то получит место в составе», — цитирует Анчелотти AS.com.



Валлийский нападающий пропустил два последних месяца из-за травмы. Он практически полностью восстановился после повреждения.

Новость по теме Анчелотти — о Винисиусе: он поймал свою игру и сияет уверенностью