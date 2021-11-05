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Алисон: Салах — невероятный профессионал. Он заслуживает получить «Золотой мяч»

Алисон: Салах — невероятный профессионал. Он заслуживает получить «Золотой мяч»
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Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер поделился мнением о нападающем мерсисайдцев Мохамеде Салахе.

«Салах много работает. Он работает не только на себя, но и на команду. Салах следит за собой, он невероятный профессионал. Безусловно, он заслуживает получить «Золотой мяч». Я буду очень рад, если он получит эту награду. Он действительно много работает и помогает «Ливерпулю». Он этого заслуживает», — приводит слова Алисона Mirror.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).

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