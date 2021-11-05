Слуцкий: «Рубин» ожидает сверхнапряжённый матч с «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится 7 ноября.

«Я не считаю, что это «Ростов» Кафанова или «Ростов» ещё какого-то тренера. Это журналистские штампы. «Ростов» — это «Ростов», они сохраняли систему 4-3-3 на протяжении всего сезона, несмотря на смену тренеров. Только несколько матчей с Юрием Сёминым они сыграли в три центральных защитника. «Ростов» был и есть очень сильной, боеспособной командой. В последних турах была убедительная победа над Тулой, ничья со «Спартаком» в абсолютно, на мой взгляд, равном матче. Поэтому всё как всегда: в чемпионате России, к большому сожалению, у «Рубина» нет лёгких матчей. Даже нет матчей средней тяжести. То есть у нас только сверхнапряжённые игры. Уверен, что такой будет и встреча в Ростове.

Мы останемся в Казани, потому что в трёх последних турах у нас матчи в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре — то есть в достаточно холодных локациях. Я считаю, что готовиться где-то в других условиях к матчам, которые будут проходить в условиях ближе к казанским, не имеет никакого смысла», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».