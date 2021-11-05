Слуцкий: «Рубин» ожидает сверхнапряжённый матч с «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится 7 ноября.
«Я не считаю, что это «Ростов» Кафанова или «Ростов» ещё какого-то тренера. Это журналистские штампы. «Ростов» — это «Ростов», они сохраняли систему 4-3-3 на протяжении всего сезона, несмотря на смену тренеров. Только несколько матчей с Юрием Сёминым они сыграли в три центральных защитника. «Ростов» был и есть очень сильной, боеспособной командой. В последних турах была убедительная победа над Тулой, ничья со «Спартаком» в абсолютно, на мой взгляд, равном матче. Поэтому всё как всегда: в чемпионате России, к большому сожалению, у «Рубина» нет лёгких матчей. Даже нет матчей средней тяжести. То есть у нас только сверхнапряжённые игры. Уверен, что такой будет и встреча в Ростове.
Мы останемся в Казани, потому что в трёх последних турах у нас матчи в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре — то есть в достаточно холодных локациях. Я считаю, что готовиться где-то в других условиях к матчам, которые будут проходить в условиях ближе к казанским, не имеет никакого смысла», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 5 ноября 2021
-
22:51
-
22:46
-
22:32
-
22:30
-
21:59
-
21:49
-
21:48
-
21:31
-
21:24
-
21:21
-
20:47
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:27
-
19:21
-
19:21
-
19:14
-
18:52
-
18:50
-
18:44
-
18:31
-
18:12
-
18:01
-
17:48
-
17:42
-
17:39
-
17:33
-
17:20
-
17:19