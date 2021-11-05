Хван Ин Бём: после победы над ЦСКА «Рубин» верит, что может обыграть «Ростов»

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится 7 ноября.



«Игроки «Ростова» будут мотивированы, но мы мотивированы сильнее, чем они, как мне кажется. Нам также нужно выигрывать эту игру. Затем у нас будет время на подготовку к оставшимся четырём матчам первой части сезона. В последних пяти встречах в этом году мы должны набрать как можно больше очков, чтобы быть выше в таблице, чем сейчас.



Конечно, мы готовились в хорошем настроении после победы над ЦСКА. До последней игры у нас было не лучшее время: команда не могла выиграть 5 матчей подряд. Но после победы над ЦСКА мы в хорошем настроении и верим, что можем обыграть «Ростов». В прошлом сезоне мы обыграли «Ростов» на выезде, поэтому, я думаю, и сейчас можем победить, если будем играть в свою игру.



Мы полностью мотивированы. Мы профессиональные футболисты, мы должны быть мотивированы на каждую игру, в которой принимаем участие. Мы реально мотивированы на этот матч, и вы увидите это на игре!» — приводит слова Бёма пресс-служба «Рубина».