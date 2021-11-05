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«Лион» попытается подписать Азмуна зимой

«Лион» попытается подписать Азмуна зимой
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«Лион» предпримет попытку приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна во время зимнего трансферного окна, утверждает L’Equipe. По данным источника, руководство «Лиона» определило игроков, которыми хочет усилить состав.

Первая трансферная цель — Азмун. Кроме того, «Лион» намеревается приобрести полузащитника «Порту» Хесуса Корону.

Об интересе «Лиона» к Азмуну уже сообщалось ранее. По данным ряда СМИ, французский клуб вёл переговоры с «Зенитом», но российский клуб решил сохранить игрока. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Для того, чтобы не допустить бесплатного ухода Азмуна, «Зениту» нужно продать игрока зимой.

В нынешнем сезоне РПЛ Сердар Азмун провёл 11 матчей за «Зенит», в которых забил семь голов, отдал четыре результативные передачи и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина», а также «Ростова».

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