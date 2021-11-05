«Лион» попытается подписать Азмуна зимой

«Лион» предпримет попытку приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна во время зимнего трансферного окна, утверждает L’Equipe. По данным источника, руководство «Лиона» определило игроков, которыми хочет усилить состав.

Первая трансферная цель — Азмун. Кроме того, «Лион» намеревается приобрести полузащитника «Порту» Хесуса Корону.

Об интересе «Лиона» к Азмуну уже сообщалось ранее. По данным ряда СМИ, французский клуб вёл переговоры с «Зенитом», но российский клуб решил сохранить игрока. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Для того, чтобы не допустить бесплатного ухода Азмуна, «Зениту» нужно продать игрока зимой.

В нынешнем сезоне РПЛ Сердар Азмун провёл 11 матчей за «Зенит», в которых забил семь голов, отдал четыре результативные передачи и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина», а также «Ростова».