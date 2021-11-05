Чорлука: больше всего в России удивило плохое судейство и непрофессионализм футболистов

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что больше всего удивило его в России при переходе в стан железнодорожников в 2012 году.



«Меня многое поразило в России. Сначала я был поражён финансовой мощью, но стадионы тогда, в 2012 году, выглядели как арена хорватского «Сесвете». Больше всего меня удивило плохое судейство и непрофессионализм российских игроков.



Сейчас молодые российские футболисты другие, но уже в 17 лет их привязывают к агентам, которые подталкивают их туда, где их комиссионные будут выше. Им нужно время, чтобы проявить себя. Российские клубы далеки от европейского качества футбола, но сборная меняется. Она играет в более современный футбол», — приводит слова Чорлуки Nacional.hr.