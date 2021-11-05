В «Спартаке» опровергли, что клуб предложит Гаттузо трёхлетний контракт
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой главного тренера команды Руя Виторию в ближайшее время может сменить итальянский специалист Дженнаро Гаттузо. Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что «Спартак» предлагает Гаттузо трёхлетний контракт.
«Главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ведёт переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к матчу с «Локомотивом», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Накануне, 4 ноября, «Спартак» провёл матч 4-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити». Встреча, проходившая в Англии, закончилась со счётом 1:1.
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