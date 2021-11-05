Трабукки: Карреру уволили, когда «Спартак» шёл вторым. Посчитали, что это плохо

Футбольный агент Марко Трабукки, который представляет интересы итальянского тренера Массимо Карреры, рассказал об уходе своего клиента из московского «Спартака».

«Моя судьба изначально зависела от Массимо. Когда его убрали, мои услуги как консультанта оказались не нужны.

В России я выучил хорошую пословицу – «от добра добра не ищут». Массимо уволили, когда команда шла на втором месте. Думаю, мы тогда сделали хорошую работу. Но в руководстве посчитали, что второе место – плохо и надо уволить тренера. Думаю, это ошибка. И я был уверен, что не так просто добиться результата в «Спартаке». Тренеру нужна большая поддержка, особые условия.

Почему я не получил официальную должность в «Спартаке»? Об этом просто никогда не шло речи. Если бы они хотели, то предложили бы мне эту работу. Но меня вполне устраивало, что Леонид Федун попросил меня заниматься некоторыми трансферами. И на этом всё», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.