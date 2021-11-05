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Кейн: назначение Конте говорит о больших амбициях «Тоттенхэма»

Кейн: назначение Конте говорит о больших амбициях «Тоттенхэма»
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился мнением о назначении Антонио Конте на пост наставника «шпор».

«Это назначение говорит о больших амбициях клуба. Его послужной список говорит сам за себя. Все знают, насколько велик авторитет Конте в футболе и чего он добился как тренер. Мы должны это уважать», — приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо на странице в «Твиттере».

Напомним, «Тоттенхэм» и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления. Ранее итальянский специалист работал в английской Премьер-лиге с «Челси».

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 15 очков в 10 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (25).

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