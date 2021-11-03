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Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте

Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн передумал уходить из лондонского клуба после назначения Антонио Конте на пост главного тренера, сообщает The Sun.

Форвард полагает, что итальянец может привести «шпор» к высоким местам в АПЛ. Кейн вместе с остальной командой рад, что «Тоттенхэм» назначил Конте после увольнения Нуну Эшпириту Санту.

Летом Кейн был недоволен Дэниэлом Леви, поскольку считал, что президент «Тоттенхэма» отказался от джентльменского соглашения о том, что Гарри может покинуть лондонский клуб и перейти в другую команду, если поступит подходящее предложение. «Тоттенхэм» не счёл достаточным предложение «Манчестер Сити» в £ 125 млн, поэтому разочарованный Кейн остался в клубе.

Гарри Кейн провёл девять матчей в текущем сезоне АПЛ и забил один гол. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 23 гола в 35 матчах.

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