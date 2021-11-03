Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн передумал уходить из лондонского клуба после назначения Антонио Конте на пост главного тренера, сообщает The Sun.
Форвард полагает, что итальянец может привести «шпор» к высоким местам в АПЛ. Кейн вместе с остальной командой рад, что «Тоттенхэм» назначил Конте после увольнения Нуну Эшпириту Санту.
Летом Кейн был недоволен Дэниэлом Леви, поскольку считал, что президент «Тоттенхэма» отказался от джентльменского соглашения о том, что Гарри может покинуть лондонский клуб и перейти в другую команду, если поступит подходящее предложение. «Тоттенхэм» не счёл достаточным предложение «Манчестер Сити» в £ 125 млн, поэтому разочарованный Кейн остался в клубе.
Гарри Кейн провёл девять матчей в текущем сезоне АПЛ и забил один гол. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 23 гола в 35 матчах.
- 3 ноября 2021
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