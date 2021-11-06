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Хави заключил контракт с «Барселоной» до 2024 года. Его презентация состоится 8 ноября

Хави заключил контракт с «Барселоной» до 2024 года. Его презентация состоится 8 ноября
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Пресс-служба «Барселоны» выпустила релиз, в котором сообщила некоторые подробности о назначении 41-летнего испанца Хави на пост главного тренера сине-гранатовых.

Так, стало известно, что контракт Хави с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ожидается, что он прибудет в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды «Барселоны» на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.

Ранее стало известно, что Хави покинул пост наставника катарского клуба «Аль-Садд».

Делегация «Барселоны» посетила Катар, где провела переговоры с руководством «Аль-Садда». По некоторым данным, каталонцам придётся заплатить катарскому клубу € 5 млн за Хави. Половину от этой суммы заплатит «Барселона», а вторую часть — сам тренер.

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