«Крылья Советов» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Крылья Советов» — «Химки». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Крылья Советов» набрали 19 очков в 13 матчах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (12) располагаются на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
- 6 ноября 2021
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