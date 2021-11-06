Осинькин: не хочу, чтобы в матче с «Химками» «Крылья Советов» считали фаворитами

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Всегда сложнее играть, когда у команды новый тренер, тем более с незнакомым лицом. Пытаемся понять, будут ли изменения в тактическом плане. Но команда очень грамотная, несмотря на то что было несколько неудачных матчей. «Химки» могли отнять и отнимали очки у многих команд.



Команда в зоне вылета, но таблица настолько плотная, что всё может перевернуть одна удачная игра. «Химки» закалены прошлым сезоном, умеют терпеть, выдерживать свой рисунок, несмотря на давление. Не хочу, чтобы были ожидания, что мы – фавориты таких матчей. Сейчас у них вернулись опытные игроки – Глушаков, Кухарчук начал играть, набирает форму Мирзов. Команда в нормальной форме. Факт, что нам будет очень сложно», — цитирует Осинькина Metaratings.



Напомним, сегодня, 6 ноября, состоится матч «Крылья Советов» — «Химки». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Химки».