«Спартак» показал, что осталось за кадром выездного матча Лиги Европы с «Лестер Сити»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» (1:1), который состоялся в Лестере 4 ноября.
На видео показано прибытие команды на стадион, разминка игроков московского клуба перед матчем, а также ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка, благодарность болельщикам и послематчевое интервью футболиста «Спартака» Виктора Мозеса.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат UEFA и «Матч ТВ».
После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).
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