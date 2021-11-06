«Сельта» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 13-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Барселоны» на матч 13-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Барселона».



«Сельта»: Дитуро, Галан, Мурильо, Айду, Мальо, Тапиа, Суарес, Солари, Нолито, Аспас, Гальярдо.



Запасные: Бланко, Кампос, Араухо, Фонтан, Васкес, Баэса, Бельтран, Серви, Йокушлу, Антуньес.



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Гарсия, Мингеса, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави, Депай, Фати.



Запасные: Царевич, Пенья, Араухо, Бальде, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Демир, Эззалзули, Л. де Йонг.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Лусена.