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«Эспаньол» одолел «Гранаду» в матче 13-го тура испанской Примеры

«Эспаньол» одолел «Гранаду» в матче 13-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 6 ноября, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 13-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Гранаду». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился защитник Адрия Педроса, ему ассистировал Серхи Дардер.

Педроса забивает в ворота «Гранады»:

На 42-й минуте игры гол забил нападающий Рауль де Томас, результативную передачу отдал Дардер.

Гол де Томаса:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Марта Уэрта де Аса.

«Эспаньол» за 13 проведённых туров набрал 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (11) – на 16-й позиции. Лидирует «Реал Сосьедад», в активе которого 25 очков.

Испания - Примера. 13-й тур
06 ноября 2021, суббота. 16:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Педроса – 30'   2:0 де Томас – 42'
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