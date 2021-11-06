«Эспаньол» одолел «Гранаду» в матче 13-го тура испанской Примеры

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 13-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Гранаду». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился защитник Адрия Педроса, ему ассистировал Серхи Дардер.
Педроса забивает в ворота «Гранады»:
На 42-й минуте игры гол забил нападающий Рауль де Томас, результативную передачу отдал Дардер.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Марта Уэрта де Аса.
«Эспаньол» за 13 проведённых туров набрал 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (11) – на 16-й позиции. Лидирует «Реал Сосьедад», в активе которого 25 очков.
- 6 ноября 2021
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