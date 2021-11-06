Гончаренко: такие трудности «Краснодара» — тест на зрелость команды

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 1:0.



«На протяжении всей игры мы были лучше «Динамо». Держали контроль, были ближе к выжимке момента. Структурно действовали хорошо, знали, что нам делать. Не хватало только игрока в центре, чтобы проще доходить до ворот соперника.



Когда ты имеешь такую большую серию без голов, как мы, можно и хорошее забыть. Но мы создаём моменты и имеем их. Иногда мы не заслуживаем проигрывать, особенно из-за судейских ошибок. Это тест на зрелость для команды сейчас, вот такие трудности.



Не могу сказать, что каждый тянет одеяло на себя. Мы действуем хорошо командой. Игроки иногда принимают решение в зависимости от ситуации. Повторюсь, никто не тянет одеяло на себя.



На перерыв мы запланировали матч с «Ростовом», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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