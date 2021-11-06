Гончаренко: такие трудности «Краснодара» — тест на зрелость команды

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 1:0.
«На протяжении всей игры мы были лучше «Динамо». Держали контроль, были ближе к выжимке момента. Структурно действовали хорошо, знали, что нам делать. Не хватало только игрока в центре, чтобы проще доходить до ворот соперника.
Когда ты имеешь такую большую серию без голов, как мы, можно и хорошее забыть. Но мы создаём моменты и имеем их. Иногда мы не заслуживаем проигрывать, особенно из-за судейских ошибок. Это тест на зрелость для команды сейчас, вот такие трудности.
Не могу сказать, что каждый тянет одеяло на себя. Мы действуем хорошо командой. Игроки иногда принимают решение в зависимости от ситуации. Повторюсь, никто не тянет одеяло на себя.
На перерыв мы запланировали матч с «Ростовом», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 6 ноября 2021
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:52
-
19:40
-
19:38
-
19:30
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:23
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:34