Голевая передача Коваленко помогла «Специи» обыграть «Торино»

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Специя» переиграла «Торино». Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 1:0.
На 58-й минуте единственный гол забил защитник «Специи» Якопо Сала, ему ассистировал украинский полузащитник Виктор Коваленко, арендованный у «Аталанты».
«Специя» в 12 матчах набрала 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (14) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (31).
Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого «Шахтёра», а за основную команду «горняков» полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешёл в «Аталанту» и заключил контракт, рассчитанный до лета 2025 года. В летнее трансферное окно Коваленко ушёл в аренду в «Специю».
- 6 ноября 2021
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