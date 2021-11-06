«Брайтон» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Ньюкасл».
«Брайтон»: Санчес, Данк, Даффи, Велтман, Кукурелья, Лампти, Биссума, Мвепу, Лаллана, Марч, Троссард.
Запасные: Стил, Уэбстер, Гросс, Мак Аллистер, Модер, Ричардс, Локадия, Мопе, Сармиенто.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселлс, Крафт, Ритчи, Мёрфи, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сент-Максимен, Уилсон.
Запасные: Дубравка, Льюис, Манкильо, Шер, Фрейзер, Лонгстафф, Уиллок, Жоэлинтон, Гейл.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Николас Хоптон и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Кейт Страуд.
- 6 ноября 2021
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:52
-
19:40
-
19:38
-
19:30
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:23
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:34