«Брайтон» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Ньюкасл».



«Брайтон»: Санчес, Данк, Даффи, Велтман, Кукурелья, Лампти, Биссума, Мвепу, Лаллана, Марч, Троссард.



Запасные: Стил, Уэбстер, Гросс, Мак Аллистер, Модер, Ричардс, Локадия, Мопе, Сармиенто.



«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселлс, Крафт, Ритчи, Мёрфи, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сент-Максимен, Уилсон.



Запасные: Дубравка, Льюис, Манкильо, Шер, Фрейзер, Лонгстафф, Уиллок, Жоэлинтон, Гейл.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Николас Хоптон и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Кейт Страуд.