Юрист Прокопец оценил шансы «Галатасарая» добиться технического поражения «Локомотива»

Российский юрист Михаил Прокопец прокомментировал жалобу «Галатасарая» на результат матча Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1). Ранее «Галатасарай» потребовал засчитать сопернику поражение или переиграть матч из-за того, что арбитр не удалил Дмитрия Живоглядова, получившего две жёлтые карточки.



«Концептуально подать протест можно в нескольких случаях. Видимо, «Галатасарай» опирается на пункт регламента УЕФА, что протест можно подать в случае ошибки судьи, которая существенно повлияла на результат матча.



Даже если судья действительно забыл удалить Живоглядова за две жёлтые, надо учесть тот факт, что вторая карточка была показана в промежуток между 93 и 94-й минутой. Существенного влияния на результат матча не произошло. Думаю, протест будет отклонён на стадии подачи.



Но, насколько я понимаю, арбитр объяснил это тем, что просто забыл показать карточку в первый раз. Даже в протоколе матча значится одна карточка. Понятно, что «Галатасарай» пытается что-то придумать, но вижу два варианта развития событий: либо протест будет отклонён по формальному основанию из-за отсутствия существенного влияния на результат; либо по материальному основанию, так как второй желтой карточки просто не было», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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