«Обратного пути уже нет». Ребров – о возможном возобновлении карьеры вратаря

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, который недавно повесил бутсы на гвоздь и занял должность технического координатора красно-белых, исключил возможное возобновление карьеры футболиста.
«В моей жизни уже был момент, когда я завершал карьеру по состоянию здоровья, но потом вернулся в футбол. При этом в жизни у меня подход довольно строгий: если я принимаю какое-либо решение или предложение, то выбранным путем и стараюсь идти. Сейчас понимаю, что обратного пути уже нет.
Фанаты больше не увидят меня на поле? Вот как раз чтобы правильно попрощаться с нашими болельщиками карьера и была приостановлена. Надеюсь, в конце сезона обстановка будет очень хорошей, и я смогу надеть перчатки, выйти на поле домашнего стадиона», — приводит слова Реброва официальный сайт «Спартака».
- 6 ноября 2021
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