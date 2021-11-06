Аллегри: «Ювентус» в последних матчах выбросил семь очков
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Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Серии А с «Фиорентиной». Встреча закончилась со счетом 1:0, единственный мяч туринцы забили в концовке.
«Я думаю, что мы выкинули семь очков в последних матчах. И, конечно, это повод для злости и негодования. Наша команда хочет выигрывать все матчи. И мы должны пройти через такое. Если не решить этот вопрос, будешь иногда проигрывать, что недопустимо. Нам нужно снова стать командой», — цитирует тренера Football Italia.
«Ювентус» в 12 матчах набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в таблице Серии А. «Фиорентина» (18) — восьмая. Лидером соревнований является «Наполи» (31).
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