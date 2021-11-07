«Аталанта» обыграла «Кальяри», Миранчук так и не вышел на поле

В Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершился матч 12-го тура Серии А. «Кальяри» принимал «Аталанту». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 6-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, которому ассистировал Давиде Дзаппакоста. На 27-й минуте Жоао Педро с передачи Диего Година восстановил равновесие в счёте. Но на 43-й минуте Дуван Сапата с передачи Тёна Копмейнерса забил победный мяч.



Российский полузащитник Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных. Тренерский штаб «Аталанты» так и не задействовал его.



«Аталанта» набрала 22 очка и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» занимает последнее, 20-е место, набрав шесть очков.