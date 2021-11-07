«Аталанта» обыграла «Кальяри», Миранчук так и не вышел на поле
Поделиться
В Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершился матч 12-го тура Серии А. «Кальяри» принимал «Аталанту». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 6-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, которому ассистировал Давиде Дзаппакоста. На 27-й минуте Жоао Педро с передачи Диего Година восстановил равновесие в счёте. Но на 43-й минуте Дуван Сапата с передачи Тёна Копмейнерса забил победный мяч.
Российский полузащитник Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных. Тренерский штаб «Аталанты» так и не задействовал его.
«Аталанта» набрала 22 очка и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» занимает последнее, 20-е место, набрав шесть очков.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
00:55
-
00:44
-
00:38
-
00:37
-
00:37
- 6 ноября 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:33
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:13
-
22:54
-
22:53
-
22:45
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:21
-
22:20
-
22:08
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:49
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
21:10
-
21:03
-
20:54
-
20:54
Партнерский контент