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«Аталанта» обыграла «Кальяри», Миранчук так и не вышел на поле

«Аталанта» обыграла «Кальяри», Миранчук так и не вышел на поле
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В Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершился матч 12-го тура Серии А. «Кальяри» принимал «Аталанту». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 6-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, которому ассистировал Давиде Дзаппакоста. На 27-й минуте Жоао Педро с передачи Диего Година восстановил равновесие в счёте. Но на 43-й минуте Дуван Сапата с передачи Тёна Копмейнерса забил победный мяч.

Российский полузащитник Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных. Тренерский штаб «Аталанты» так и не задействовал его.

«Аталанта» набрала 22 очка и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» занимает последнее, 20-е место, набрав шесть очков.

Италия - Серия А. 12-й тур
06 ноября 2021, суббота. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Пашалич – 6'   1:1 Педро – 27'   1:2 Сапата – 43'
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