Килиан Мбаппе: «ПСЖ» в матче с «Бордо» было не так трудно, как обычно

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал результат матча 13-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (3:2).



«В матче с «Бордо» было не так трудно, как обычно. У нас была удобная позиция. В конце мы пропустили, и этого можно было избежать, но нельзя сказать, что мы до последнего колебались. В прошлые недели неуверенность была более явной. У нас были очень хорошие игровые отрезки, мы показали своё качество. Допустим, мы ещё не достигли пика формы, но продолжаем становиться лучше изо дня в день.

Я не считаю, что мы играем очень хорошо, но нам удаётся побеждать. Мы продолжим работать, потому что команда трудолюбива и знает о своих слабых сторонах. Нельзя останавливаться», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.