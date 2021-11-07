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В «Барселоне» рассказали о травме Ансу Фати

В «Барселоне» рассказали о травме Ансу Фати
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати травмировал ногу в матче 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:3).

«В ходе медицинского обследования у Ансу Фати была диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра. Его возвращение на поле будет зависеть от хода восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Напомним, Фати выступает за основную команду «Барселоны» с 2019 года. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 5 матчах испанской Примеры и забил 3 гола.

«Барселона» в 12 матчах набрала 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 12 встречах набравший 27 очков.

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