Матч чемпионата Бразилии закончился дракой из-за картонных гробов. Видео

В ночь на 7 ноября в матче 30-го тура бразильской Серии А «Интернасьонал» принимал на своём поле «Гремио». Дерби Порту-Аллегри завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев, однако запомнилось в большей степени не футболом, а послематчевыми событиями.

Болельщики «Интернасьоналя» после финального свистка арбитра достали нестандартные баннеры — картонные гробы с изображением «Гремио». Это был намёк на практически неизбежный вылет соперника во второй дивизион чемпионата Бразилии. Этот «перформанс» поддержали и игроки «Интера», которые взяли у болельщиков несколько картонных гробов «Гремио» и бегали с ними по полю.

Разумеется, футболисты «Гремио» остались недовольны шуткой победившего соперника. Как следствие, началась массовая драка, разнимать которую пришлось полиции. По итогам стычки двое футболистов получили красные карточки. Видео инцидента опубликовано в "твиттере" Ge Globo.

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