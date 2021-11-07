Сёмин: переигровка матча с «Галатасараем» — это хороший вариант для «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал жалобу «Галатасарая» на результат матча Лиги Европы с железнодорожниками (1:1). Ранее «Галатасарай» потребовал засчитать сопернику поражение или переиграть матч из-за того, что арбитр не удалил Дмитрия Живоглядова, получившего две жёлтые карточки.

«Переигровка матча — это хороший вариант для «Локомотива». Ничья никак не устраивает команду, необходимо побеждать. Если будет переигровка, то есть шанс изменить результат в свою пользу и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Будет ли она? Не знаю, это тонкости регламента», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

Напомним, «Локомотив» набрал два очка за четыре матча и занимает четвёртое место в группе E. «Галатасарай» (8) возглавляет турнирную таблицу.