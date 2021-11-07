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Игрок «Ворсклы»: в матче с киевским «Динамо» я стал жертвой расизма

Игрок «Ворсклы»: в матче с киевским «Динамо» я стал жертвой расизма
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Полузащитник полтавской «Ворсклы» Ранжел пожаловался на расизм в свой адрес во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (2:1).

«Любой, кто знает меня как человека, знает, что я не неженка. Но в матче «Ворсклы» с киевским «Динамо» я пострадал от расизма. Расистские оскорбления я получил с трибун и от одного из их игроков.

Я думаю, это уже слишком. Мы все люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, мы истекаем кровью, мы счастливы, грустны, и все мы когда-то уйдём из этого мира. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, чёрствое сердце, и они определенно несчастны в глубине души. Но да простит бог этих плохих людей.

Я прошу: давайте перестанем относиться к людям, как к мусору, только лишь из-за цвета кожи. Я темнокожий и горжусь этим», — приводит слова Ранжела Lance.

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