Президент «Урала»: не будем обжаловать неудаление Ракицкого. Какой смысл? Толку нет

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) сообщил, что екатеринбургский клуб не будет обжаловать решение арбитра Игоря Панина не показывать вторую жёлтую карточку защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому в первом тайме встречи.

«Матч был хороший, бились, старались. На равных играли, могли выиграть, могли проиграть. Но моментов у нас было побольше. Будем ли обжаловать неудаление Ракицкого в ЭСК? Нет, ничего не будем делать. А какой смысл? Мы постоянно жалуемся, но толку-то нет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» за 14 туров набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).