«Лидс» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Лестер Сити» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити».



«Лидс»: Меслье, Купер, Стрёйк, Льоренте, Даллас, Филлипс, Форшоу, Харрисон, Родриго, Рафаэл, Джеймс.



Запасные: Клессон, Крессуэлл, Драмех, Ельде, Бейт, Клих, Маккинстри, Робертс, Саммервилл.



«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Эванс, Рикарду, Тилеманс, Сумаре, Ндиди, Барнс, Варди, Лукман.



Запасные: Уорд, Амарти, Томас, Вестергор, Дьюсбери-Холл, Мэддисон, Дака, Ихеаначо, Перес.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Помогать ему будут Гари Бесвик и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Роберт Джонс.