Кафанов подчеркнул, что решения в «Ростове» принимает он, а не Тедеев

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» отметил, что сам принимает решения в клубе.

«Осваиваюсь в новой роли. Мы с Тедеевым обсуждаем вместе, а решение принимает главный тренер. То есть я», — сказал Кафанов в эфире «Матч Премьер».

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Рубин» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Ростов» — «Рубин».

Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (13) располагается на 13-м месте.