Слуцкий объяснил отсутствие Самошникова в составе «Рубина» на матч с «Ростовом»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отсутствие Ильи Самошникова в составе команды на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«К сожалению, в концовке прошлого матча с ЦСКА Самошников получил травму голеностопа. Была большая гематома. Мы думали, что повреждение не такое серьёзное и всё обойдётся только гематомой. Но, к сожалению, повреждение серьёзнее, чем предполагалось. Поэтому сегодня он даже не прилетел с командой», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

Напомним, матч «Ростов» — «Рубин» пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (13) располагается на 13-м месте.