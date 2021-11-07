«Ахмат» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Нижнего Новгорода» на матч 14-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Конате.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Ткачук, Балай.

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Нижний Новгород».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



«Ахмат» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (14) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).