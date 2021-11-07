«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на дерби

Сегодня, 7 ноября, на «Открытие Банк Арене» в Москве состоится центральный матч 14-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Тренерские штабы команд назвали стартовые составы.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Зобнин, Промес, Игнатов, Мозес, Соболев.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетлинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).



Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).