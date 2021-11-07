Азмун — о ничьей с «Уралом»: честно говоря, не понимаю, почему это произошло

Форвард «Зенита» Сердар Азмун высказался о результате матча 14-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча закончилась со счётом 0:0. Для Азмуна этот матч стал 100-м в составе «Зенита».
«Сотый матч? Для меня это очень радостно — играть за такой клуб. «Зенит» — великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой цифры.
Сейчас у нас тяжёлый период — игры каждые три дня. Думаю, что в такой ситуации нам нужно лучше тренироваться и лучше восстанавливаться. Сегодня был не наш день, но мы постараемся в следующих играх показывать нашу лучшую игру и зарабатывать столь нужные очки.
Честно говоря, не понимаю, почему это произошло. Возможно, дело в том, что мы играем каждые три дня. Не думаю, что нам не хватило эмоций. Главное — подойти к следующим матчам в состоянии предельной концентрации и не терять очки», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
- 7 ноября 2021
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