«Арсенал» дома обыграл «Уотфорд» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу – 1:0.
На 36-й минуте нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти. Однако габонец не смог реализовать одиннадцатиметровый.
Обамеянг не реализует пенальти:
Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 56-й минуте отличился полузащитник Эмиль Смит.
На 89-й минуте вторую жёлтую карточку заработал полузащитник «Уотфорда» Юрай Куцка.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогали ему Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
После 11 туров в чемпионате Англии «Арсенал» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 20 очками в активе. «Уотфорд» за 11 матчей заработал 10 очков, команда находится на 17-м месте.
- 7 ноября 2021
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