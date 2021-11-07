Жиго получил повреждение на разминке перед матчем с «Локомотивом»

Перед началом матча 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» хозяева внесли изменения в состав. Из стартового состава был исключён защитник Самуэль Жиго, его заменил Илья Кутепов.
«Жиго получил повреждение на разминке. Точный характер травмы и сроки восстановления будут известны позднее», — сказал корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).
- 7 ноября 2021
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