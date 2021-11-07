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Зобнин: вторая жёлтая карточка Литвинова? Я не буду это обсуждать

Зобнин: вторая жёлтая карточка Литвинова? Я не буду это обсуждать
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от первого тайма матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». После первого тайма «Локомотив» ведёт в счёте 1:0.

«Конечно, отсутствие Жиго повлияло. Это же наш основной футболист. Но, думаю, Кутепов справляется со своей работой. Понятно, что он долго не играл, но у него всё хорошо.

Плохо держим мяч. К сожалению, есть моменты, когда проигрываем единоборства. Наверное, в этом надо прибавлять.

Вторая жёлтая карточка Литвинова? Я не буду это обсуждать. А как играть в меньшинстве — тренер сейчас скажет», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).

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