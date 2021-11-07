Руй Витория: если окажусь вне «Спартака» — можно будет вспомнить много хороших историй

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слухи о возможной отставке.

«Что касается слухов о поиске нового тренера, я не привык в это верить. Конечно, это есть в медиа. Но жизнь тренера – как выключатель, можно включить и выключить. Главное – продолжать работать и ни о чём не думать. Мы продолжаем работать.



У Кофрие была травма ноги, плюс Рассказов восстановился не до конца – поэтому вместо него вышел Ларссон. Все замены были направлены на создание баланса в игре.



Я уже отвечал на вопрос об уходе из клуба. Я люблю клуб, верю в то, что делаю. Если в один день окажусь вне «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.