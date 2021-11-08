Кержаков: «Нижнему Новгороду» не хватило опыта игры в РПЛ в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итог матча 14-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча, проходившая в Грозном, закончилась победой хозяев со счётом 3:1.



«В Грозный приехали все, кто есть на сегодняшний день в строю. В начале второго тайма забили гол, сравняв счёт. После этого стали какое-то время гнуть свою линию. Ну а в дальнейшем нам не хватило опыта игры в РПЛ. Мы совершали неправильные действия, тратили много сил и энергии, когда надо было успокоиться, придержать мяч. За это и поплатились. Ребята не смогли справиться с эмоциями и пропустили в итоге второй гол.



Почему заменили Гоцука? Только исходя из тактических соображений. Решили перейти на схему с двумя центральными защитниками. Это принесло свои плоды. Мы забили ответный гол и до второго пропущенного мяча действовали неплохо.



Как выходить из серии поражений? Только через работу на тренировках, отличную самоотдачу, огромное желание победить. По-другому из таких ситуаций не выходят», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».