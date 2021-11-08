«Милан» установил клубный рекорд по количеству набранных очков за 12 туров Серии А
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В Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» завершился центральный матч 12-го тура итальянской Серии А. «Милан» принимал «Интер». Встреча завершилась ничьей – 1:1.
Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», благодаря этой ничьей «Милану» удалось обновить клубный рекорд по количеству очков за 12 туров с момента перехода соревнования на трёхочковую систему. Сейчас в копилке подопечных Стефано Пиоли 32 очка – «Милан» выиграл 10 матчей, дважды сыграв вничью. Аналогичные показатели имеет и «Наполи» Лучано Спаллетти, который возглавляет турнирную таблицу по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В следующем туре «Милану» предстоит выездная игра с «Фиорентиной». Встреча пройдёт в субботу, 20 ноября. Начало – в 22:45 мск.
Новость по теме«Милан» и «Интер» сыграли вничью в матче Серии А
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