«Бенфика» разгромила «Брагу» со счётом 6:1 после крупного поражения от «Баварии» в ЛЧ

В Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш» состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» на домашнем стадионе принимала «Брагу». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.
В составе «Бенфики» дублями отметились Эвертон и Рафаэл Силва, ещё по голу на счету Алехандро Гримальдо и Дарвина Нуньеса. Отметим, что на счету Эвертона и Дарвина Нуньеса ещё и ассистентские дубли в этой игре. Автором единственного забитого мяча в составе «Браги» стал Рикарду Орта.
Таким образом, «Бенфика» оправилась после крупного поражения от «Баварии» на этой неделе со счётом 2:5 в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
«Бенфика», набрав 28 очков в 11 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая на один балл от «Спортинга» и «Порту», при этом отрыв от ближайшего преследователя в лице «Эшторила» составляет восемь очков.
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