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«Бенфика» разгромила «Брагу» со счётом 6:1 после крупного поражения от «Баварии» в ЛЧ

«Бенфика» разгромила «Брагу» со счётом 6:1 после крупного поражения от «Баварии» в ЛЧ
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В Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш» состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» на домашнем стадионе принимала «Брагу». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе «Бенфики» дублями отметились Эвертон и Рафаэл Силва, ещё по голу на счету Алехандро Гримальдо и Дарвина Нуньеса. Отметим, что на счету Эвертона и Дарвина Нуньеса ещё и ассистентские дубли в этой игре. Автором единственного забитого мяча в составе «Браги» стал Рикарду Орта.

Таким образом, «Бенфика» оправилась после крупного поражения от «Баварии» на этой неделе со счётом 2:5 в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

«Бенфика», набрав 28 очков в 11 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая на один балл от «Спортинга» и «Порту», при этом отрыв от ближайшего преследователя в лице «Эшторила» составляет восемь очков.

Португалия - Примейра. 11-й тур
08 ноября 2021, понедельник. 00:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
6 : 1
Брага
Брага
1:0 Гримальдо – 2'   1:1 Орта – 12'   2:1 Нуньес – 37'   3:1 Раф. Силва – 42'   4:1 Раф. Силва – 45+3'   5:1 Эвертон – 52'   6:1 Эвертон – 59'
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