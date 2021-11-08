«Стакан наполовину полон». Пиоли – о выступлении «Милана» в матче с «Интером»

56-летний наставник «Милана» Стефано Пиоли выразил мнение о матче 12-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (1:1).



«Стакан наполовину полон. Игроки «Милана» стремились к победе, но это было сложно, команда проявила большой дух, но мы слишком много боролись в первом тайме, что затем сказалось на втором тайме. Безусловно, «Интер — сильная команда, но мы доказали, что тоже сильны. В целом, это было положительное выступление. Посмотрите на среднюю разницу в возрасте между «Миланом» и «Интером» в стартовом составе.

Нам нужно было время, чтобы получить этот опыт, сформировать эту уверенность, и теперь мы можем бороться наравне с лучшими игроками Серии А. Могут возникнуть трудности, но сегодня вечером мы снова проявили смелость, у обеих команд были шансы на победу.

Мы допустили наивную ошибку при пенальти, но сохранили наши идеи и подход, чтобы исправить ситуацию. Мы могли бы больше искать Златана Ибрагимовича, поскольку мы не доставляли ему достаточно передач, но верно и то, что мы боролись за каждый мяч и никогда не отступали», — цитирует Пиоли Football Italia.

В следующем туре «Милану» предстоит выездная игра с «Фиорентиной». Встреча пройдёт в субботу, 20 ноября. Начало – в 22:45 мск.

