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Душан Влахович откажется от перехода в «Арсенал»

Душан Влахович откажется от перехода в «Арсенал»
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович скорее всего оокажется от перехода в лондонский «Арсенал» ближайшей зимой, сообщает Football Italia.

Как сообщает источник, форвард не намерен продлевать свой контракт с «фиалками», который истекает в июне 2023 года.

Также сообщается, что директор «Фиорентины» Джо Бароне не исключил продажу игрока в январе. «Ювентус», «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере.

Как ранее сообщал Sky Sport Italia, «канониры» достигли принципиального соглашения с «Фиорентиной» о переходе Влаховича за €80 млн. Но игрок и его агент планируют дождаться других предложений. В их планах отказать «Арсеналу».

В текущем сезоне Влахович провел 13 матчей за «Фиорентину», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €50 млн.

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