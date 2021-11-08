Клаудиньо: хотел бы извиниться перед Адамовым. Не намеревался играть против него грубо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0), а также принёс извинения защитнику екатеринбургской команды Арсену Адамову за грубый фол.
«Тяжёлый матч. Соперник был очень закрыт. Из-за этого найти пространство на чужой половине оказалось непросто. И, конечно, расстроен и результатом, и тем, что получил красную карточку. Мы должны были брать три очка. Но, увы, не получилось, тем более что второй тайм играли вдесятером. Сейчас главное немного отдохнуть, набраться сил, потом вернуться в чемпионат и побеждать.
Фол в эпизоде с Адамовым с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось. К слову, это было моё первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жёстко. Честно говоря, думал жёлтая, но точно не красная. В любом случае, хотел бы извиниться перед Адамовым. Скажу ещё раз — не намеревался играть против него грубо, нанести ему травму. Пытался сыграть в мяч, но получилось так, что я поднял ногу и попал в ногу Адамова», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».
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